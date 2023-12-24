تحصيل حاصل.. عضو وفد التفاوض: دور الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة لا يُذكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، أن التفاوض في ملف السد تم بأشكال كثيرة ومباشرة ومن خلال مراقبين.

وقال الظواهري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن اجتماعات الاتحاد الأفريقي انتهت بالفشل الذريع، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، كما أن دوره لم يذكر.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن اجتماعات الاتحاد الأفريقي بشأن السد الإثيوبي عبارة عن تحصيل حاصل، كما أنها كانت تجرى عن نظام "الزوم أون لاين".

وأوضح أن هناك مجموعة من الأمور التي حدثت داخليا في السودان أو أثيوبيا عرقلت المفاوضات بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر منذ بداية الاجتماعات الأربعة مع أثيوبيا لديها تفاؤل ولكن بحذر، ولكن حدث اختلاف كبير في الاجتماع الثالث مع إثيوبيا بشأن تعريف الجفاف.

وأكمل: وزير الري خلال الاجتماع الأخير "أداهم جامد"، وذلك بسبب تعنت إثيوبيا في المفاوضات السد وتتصرف بشكل أحادي، معقبًا: "الوزير أكد للجانب الإثيوبي أن كل المشروعات الجديدة الزراعية يتم ريها من مياه المعالجة".