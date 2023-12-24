شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حسام صالح يتسلم جائزتى الأفضل لـ "إكسترا" و CBC دراما من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جوائز الأفضل من حفل توزيع جوائز دير جيست والتي أقيمت في أحد فنادق التجمع الخامس، عن قناتي cbc دراما، وإكسترا نيوز، وتسلم الجائزة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة.

وحرص علي الحضور منذ الدقائق الاولي كل من، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، الفت امام، دينا، انوشكا، واتسمت اطلالتهم باللون الاسود، وحضر ايضا كل من نجلاء بدر، الهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة سواء السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2023، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.