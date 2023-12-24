شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحصد جائزة أفضل موقع إخباري من "دير جيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد موقع الخليج 365 جائزة أفضل موقع إخباري من حفل توزيع جوائز "دير جيست" في نسخته الـ 20، المقامة حاليا في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس لتميزه في نقل وتغطية الأحداث بمصداقية، وحرصت على الحضور، وتسلم الجائزة الزميل الصحفي عماد صفوت.



تكريم الخليج 365



عماد صفوت



الزميل عماد صفوت يتسلم جائزة الخليج 365

وحصد سيف زاهر جائزة أفضل برنامج رياضي وتسلم الجائزة ابنه ياسين من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في احد فنادق التجمع الخامس. وفاز أسامة منير بجائزة أفضل مذيع راديو، بالإضافة الى فوز كابتن حازم إمام بجائزة أفضل مذيع راديو، والكابتن أحمد شوبير فاز هو الآخر بجائزة الإبداع، وفازت الفنانة رنا رئيس بجائزة أفضل ممثلة شابة عن مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بالإضافة إلى فوز الفنانة دنيا سامي بجائزة أفضل ممثلة شابة عن فيلم "وش في وش". ونال المطرب الشعبي محمود الليثي جائزة أفضل مطرب شعبي بتصويت الجمهور من الحفل، قائلا شرف ليا إني وسط نجوم مصر، ومصر منارة الفن"، كما فازت كارمن سليمان بجائزة أفضل مطربة شابة عن أغنيتها "يا جمالك"، من الحفل.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة سواء السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى ذكي، محمد رمضان، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.