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تعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك فى مشروع العلاج.. للمهندسين فقط

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القاهرة - سامية سيد - بدأت النقابة العامة للمهندسين، فى فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 18/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/03/2024.

ويوضح هذا التقرير المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة في مشروع العلاج:

1-   رقم عضوية المهندس

2-   لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية

3-   لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية

4-   لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية

5-   لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية

6-   لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7-   لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8-   الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية

9-   في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.

ويمكن الاشتراك في مشروع العلاج للمهندسين، وأسرهم من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي، ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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