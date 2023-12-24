برلماني: تصنيع الخامات الدوائية محليًا يحقق طفرة كبيرة فى الصادرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بجهود الحكومة بصفة عامة ووزارة قطاع الأعمال بصفة خاصة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحديث وتطوير الصناعات الدوائية في مصر بما يكفل تحويل مصر لمركز إقليمى كبير في الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

ووجه البرلماني، التحية لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على جهودها لتطوير شركات الأدوية بصفة عامة وتطوير الشركات الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة وإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع الخامات الدوائية بالاشتراك مع الشركات الهندية والإسبانية والسويسرية والبدء الفعلي في مشروع تصنيع الخامات الدوائية بشركة النصر للأدوية وتنفيذ مشروع التصنيع الجيد في مختلف مصانع الأدوية التابعة للقابضة لزيادة الصادرات والاهتمام بملف تصدير المنتجات الدوائية لعدد من الدول الأفريقية والعربية وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والعالمي للمشاركة في المصانع.

وقال إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحديث وتطوير الصناعات الدوائية معرباً عن ثقته التامة في قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مطالباً الحكومة تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات أمام مستثمرى القطاع الخاص فى مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع الاستراتيجى والمهم.