مسؤول يكشف أسباب تذبذب أسعار البيض في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تشهد أسعار البيض حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدى تتراوح بين 139 و140 جنيهًا، "تزيد فى الأسواق بنحو 5 جنيهات لكل كرتونة".

وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الثروة الحيوانية بمشتقاته وعلى رأسهم البيض يمر بحالة من التذبذب بعد موجة استقرار خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن الأسباب تتلخص في سياسة العرض والطلب والتي تقود أسواق الدواجن.

وأضاف "الزيني" لمصراوي، أن الحل يتمثل في تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية، موضحا أن الانخفاض لا يعني أن المستهلك مستفيد ولا حتى المربي لأن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع.