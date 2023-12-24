"مواقعنا الأثرية بين التنمية والاستثمار".. بقصر الأمير طاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستضيف صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فعالية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي في السادسة مساء الأحد ٢٤ ديسمبر بقصر الأمير طاز (خلف قسم الخليفة).

يتناول الصالون الذي يعقد فعالياته شهريا قضية باتت مطروحة للنقاش تحمل عنوان "مواقعنا الأثرية والثقافية ما بين التنمية والاستثمار".. حيث يناقش أبعاد القضية التي تمس حاضر مصر ومستقبلها كدولة ذات حضارة عريقة تحلم وتخطط لمستقبل أفضل. ويتناول كيفية طرح المواقع ذات الطبيعة الأثرية والتاريخية والتراثية والثقافية أمام الاستثمارات والطرق المثلى في التعامل معها لتحقيق أفضل عائد اقتصادي. والأهم تنمية المجتمعات المحيطة بها وتقديم الدعم والخدمات التي تساهم بشكل فعال في تنميتها وتحقيق الرخاء المادي لها.

كما يواجه الصالون أسباب الرفض والتحديات التي تقف عقبة أمام المستثمرين في الخدمات الملحقة للمواقع الاثرية والثقافية، مع عرض المعايير التي يجب مراعاتها والاشتراطات التي يجب الالتزام بها لحماية الأثر أو المبنى التراثي والتاريخي وفي الوقت نفسه تحقيق نهضة سياحية ذات عائد اقتصادي كبير.

يستضيف صالون نفرتيتي هذا الشهر : الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار ودكتورة هايدي شلبي أستاذة الحفاظ العمراني بكلية الهندسة ورئيسة الادارة المركزية للشئون الفنيه بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويعقد صالون نفرتيتي الثقافي لقاءاته شهريا داخل قصر الأمير طاز تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية.