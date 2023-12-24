شكرا لقرائتكم خبر عن تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع اليوم للحد من ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص البورصة المصرية للسلع على طرح القمح من خلال منصة البورصة، حيث ستعقد اليوم الأحد جلسة جديدة رقم 104 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

على جانب آخر كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية، كما يوجد مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 5 أشهر الى جانب استمرار التعاقد على توفير القمح طوال الوقت.