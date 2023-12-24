شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الحوار الوطنى.. 74 جلسة عامة بالمرحلة الأولى بمشاركة 2630 متحدثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الحوار الوطنى، خطوات جادة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم الدعم الكامل للحوار الوطنى منذ انطلاقه بحفل إفطار الأسرة المصرية 2022، والتي كانت على رأسها الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية 2024، وناقش الحوار الوطني قرابة 70 قضية كان المواطن عنوان حصاد المرحلة الأولى.

وطبقا لإنفوجراف مسبق صادر عن إدارة الحوار الوطنى، تناول أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح.

وشمل الإنفوجراف بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، وذلك احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.

كما رصد الإنفوجراف إحصائيات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحا أن عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، وأن عدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، وأن متوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن عدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، موضحا أن المرحلة الأولى شهدت 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.