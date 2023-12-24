شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع التعدى على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق. وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق.

نتيجة الاستطلاع

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