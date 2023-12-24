"أحمد" يطلب تطليق زوجته: "مضيعة فلوسها على الكباريهات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "أحمد. ط"، 36 سنة، طبيب، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ضد زوجته يطلب فيها تطليق زوجته، مبررا طلبه: "شغالة ومعها فلوس ومضيعها على الكباريهات".

قال الزوج في دعواه رقم 2390 لسنة 2023: "تزوجت من من صاحبة جاليري عن قصة حب ظلت سنتين لكونها بنت مدير المستشفى التي أعمل بها، واتخذنا قرار الزواج، ولم يمر شهر وتم تحديد موعده، وانتقلنا للمعيشة سويا، دام زواجنا 11 شهر فقط".

أضاف "أحمد": "لم أجد فيها غير كل الخير فهي البنت الوحيدة لوالدها، تركتها تفعل ما تريد حتى تتعود على وضع الزواج، لكنها غيرت حياتها وعادت تقابل زملاءها بالجامعة والذهاب اليومي معهم إلى الكباريهات وضياع فلوسها التي تعمل من أجلها".

تابع: "اشتكيت لأهلها وبعدما علمت بأن والدها انزعج منها بسبب تصرفاتها، هاتفتني بصوت عالي وقالت ألفاظ غير لائقة، جعلتني لا أفكر في المعيشة معها نهائيا، وعند إتمام الطلاق قامت بتهديدي".

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.