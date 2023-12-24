شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستعد لبدء الدراسة بجامعته التكنولوجية قريبا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، إن بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات، لصالح استكمال الأعمال بالجامعة التكنولوجية التابعة لاتحاد العمال، لافتا إلى أنه تم بنائها منذ 12 عاما ولم تعمل حتى الآن، موضحا أن البروتوكول سارى لمدة 10 سنوات، مقابل 2% فقط لاتحاد الصناعات، وباقى الأرباح لصالح اتحاد العمال، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف لمد سوق العمل بكوادر عمالية تتماشى واحتياجات سوق العمل مستقبلا، ومن المتوقع أن يتم البدء في استقبال أولى الدفعات العام الدراسى المقبل.

وأضاف مرسال، فى تصريحات لـ"الخليج 365": أننا منذ فترة بدأنا العمل على تعظيم موارد اتحاد العمال، وفى الجامعة العمالية تحديدا واجهنا عدة مشكلات منها: تقليص عدد سنوات الدراسة بها، وعدم وجود طلاب، فضلا عن صعوبة توفير مرتبات العاملين بفروعها الـ11 بالمحافظات، وبالتالى لم نجد سوى القطاع الخاص لندخل معهم فى الشراكة لتعظيم موارد الجامعة، وبدأنا بالفعل فى تطوير أدوات التعليم، والمعامل، مؤكدا أن عمليات التطوير لن تضر أى عامل بالجامعة العمالية وفروعها، وسيتم الإدارة بشكل مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة الشركة المتعاقد عليها، ليس فقط لتنمية مواردها، بل لتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور، فضلا عن التواصل مع وزارة التعليم العالى، لتكون أحد الأطراف المشاركة فى الإشراف على عمليات التطوير.