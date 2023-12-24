برلماني يطالب المجتمع الدولى بوقف مؤامرة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب قيام الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الاسرائيلى بإلقاء منشورات تدعو السكان المدنيين في قطاع غزة للنزوح بشكل جماعي إلى رفح الفلسطينية بشكل فوري وذلك بذريعة تكثيف عملياتها العسكرية ضد الفصائل في مناطق وسط وجنوب غزة خاصة خانيونس بمثابة دليل قاطع على استمرار المؤامرة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة

وطالب "زين الدين" المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الاجراءات للتصدى لهذه المؤامرة الخطيرة التى تحاول من خلالها حكومة الاحتلال الاسرائيلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك إدعاء جيش الاحتلال في المنشور الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية أن مناطق مركز خانيونس وقيزان وأبو رشوان تندلع بها معارك عنيفة وخطيرة داعيا إلى نزوح الفلسطينيين أحياء بعينها في رفح وهي حي الشابورة، تل السلطان زاعما أن هذه المناطق أكثر آمنا في غزة.

وقال البرلماني إنه يجب على المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف المخطط الخبيث لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التى تدفع بمئات الألاف المواطنين الفلسطينيين إلى رفح الفلسطينية التي ستعاني بشكل كبير من عدم توافر أي مأوى للنازحين مع انهيار البنية التحتية للمدينة حيث لم يتم رفع كفاءة البنية التحتية في رفح منذ 25 عاماً موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد والرافض وبشكل قاطع لخطة التهجير.