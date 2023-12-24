شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنظم ورش عمل لدعم محاور المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بـ"قنا والأقصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة لمحافظتي قنا، والأقصر، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وضمن فعاليات حملة «100 يوم صحة» بهدف دعم محاور عمل المبادرة من خلال منظومة تدريبية متخصصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة بدأت بتفقد الوحدة الصحية بمدينة العمال في محافظة قنا، حيث تم المرور على الغرف المخصصة للكشف والوقوف على إجراءات الكشف المبكر لسرطان الثدي، والخدمات الطبية المقدمة للمترددات على الوحدة، ومتابعة خدمات التوعية وانتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضاف «عبد الغفار» أن الجولة تضمنت زيارة مركز أورام قنا، للوقوف على الإجراءات الجراحية والعلاجية المقدمة لمرضى أورام الثدي، كما تم عقد ندوة علمية لمناقشة بعض الحالات مع مقدمي الخدمة، والتأكيد على أهمية تسجيل بيانات المرضى إلكترونيًا للمرضى، إلى جانب عقد ورش عمل في الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وتابع «عبد الغفار» أن الفريق توجه بعد ذلك إلى محافظة الأقصر لزيارة مستشفى شفاء الأورمان، وتم عقد اجتماع مع فريق العمل داخل المستشفى، برئاسة الدكتور هاني حسين مدير المستشفى، للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، حيث أشاد فريق المبادرة الرئاسية بالجهود المقدمة من الفرق الطبية في خدمة المرضى.

ضم الوفد الدكتور طارق سعد مستشار الوزير لميكنة مراكز الأورام، الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرآة، والدكتور عماد خلاف، الدكتورة نوران حسين، والدكتور حاتم أمين، والدكتور عماد شاش، والدكتورة مروة عبدالقادر، أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة العلمية للمبادرة، والدكتور محمد فتحي عضو فريق متابعة الميكنة لدعم وتنفيذ قاعدة البيانات الإلكترونية.