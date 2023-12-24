شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى بكلية التجارة جامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات نهاية الفصل الدراسى، بكلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك فى أول أيام الجدول الزمنى للامتحانات.

وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة بجامعة القاهرة بمبنى قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة.

وكانت الدكتورة لبنى فريد، قد أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكلية انتهت من إعلان جداول الامتحانات على موقع الكلية، بالإضافة إلى أرقام الجلوس وأماكن أداء الطلاب الاختبارات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستقبال ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة بالكلية لاداء الاختبارات، التى تعقد حضوريا بالكلية، اذ تم مراجعة قاعات ومدرجات الكلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى التزام الكلية بتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخاصة بضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ومواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.