شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة تتفقد امتحانات التيرم الأول وتؤكد تصحيح نماذج الإجابة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة جولة تفقدية للجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول الوقوف على سير الامتحانات ورصد أى مشاكل للطلاب أو شكاوى للتعامل الفورى معها.

وقالت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات ل" الخليج 365" إن إجمالى عدد الطلاب بالكلية 46 الف طالب بجميع الشعب والبرامج والفرق الدراسية واللائحة الدراسية القديمة والجديدة مشيرة إلى أن التصحيح يتم بشكل يومى بمجرد الانتهاء من الاختبار .

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن الاختبارات تعقد بنظام البابل شيت مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وذكرت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحاتها أن الاختبارات تعقد على فترتين ومسموح للطلاب الدخول حتى مرور 30 دقيقة من وقت الامتحان وفى حالة تأخر طالب من حقه تقديم عذر مواصلات للاحتفاظ بدرجاته ، وفى نفس الوقت مسموح الخروج بعد مرور 45 دقيقة.