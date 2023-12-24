أسعار صادمة للذهب في 2024.. خبير اقتصادي يحدد نسب الارتفاع والأسباب- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأيام الماضية، موضحا أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، يعود إلى عدة عوامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم عوامل زيادة أسعار الذهب، تكمن في ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم وليس مصر فقط، موضحا أن ارتفاع التضخم يرجع إلى الظروف التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي من صراعات سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة.

وأشار إلى أن سبب زيادة الطلب على الذهب، لمواجهة معدلات التضخم، لافتا إلى التوقعات السلبية على المستوى السياسي وهو يرجع لما يشهده العالم من تؤجج في الصراعات.

وتابع أن البنك الدولي توقع أن يكون هناك زيادة بمعدل 6% في الذهب في العام الجديد 2024، ويعود إلى حالة عدم اليقين بشأن استقرار المنطقة من الصراعات التي تشهدها.

وبيَّن أن التوقعات تشير إلى أن الاستقرار يبدأ في أسعار الذهب عالميا بدء من عام 2025 والتراجع بشكل تدريجي، لافتا إلى أن عام 2024، سيشهد ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم أجمع في .