أخبار مصر

تحذير رسمي من استخدام المضاد الحيوي كخافض للحرارة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام المضاد الحيوي كخافض للحرارة، مؤكدة أن ذلك "من الاعتقادات الخاطئة".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن "المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، وهذا الاعتقاد من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باعتبارها أدوية خافضة للحرارة، ويسبب ذلك تأثيرا سلبياً على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

وأوضحت أن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا