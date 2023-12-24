إزالة فورية لمشاتل الأرز في غير المواقع المحددة.. استعدادات "الري" للموسم الصيفي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفي المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات .

ووجه سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية (مصلحة الري- المركز القومي لبحوث المياه) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيًّا مع الموسم الصيفي المقبل في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤؛ لضمان توصيل المياه لكل المنتفعين.

وشدد وزير الري على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات، موجهًا بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميًّا باستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة .

وأكد سويلم ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة؛ لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها .

عُقد الاجتماع بحضور كل المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس محمد صبري بالمكتب الفني للوزير .