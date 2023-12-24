شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.
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