شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تحديث منصة الامتحان الإلكترونى للثانوى العام.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المدارس خطوات تحديث منصة الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل، موضحة أن منصة الامتحان هىSwiftAssess.

- توصيل أجهزة التابلت بشبكة الإنترنت لتحديث منصة الامتحان الإلكترونية SwiftAssess

- يجب أن يكون إصدار منصة الاختبارات هو v1.8.19 علي التابلت المدرسي، مع ضرورة تحديث المنصة لارتباط هذا التحديث بالامتحانات القادمة للفصل الدراسي الأول.

- بعد توصيل الجهاز بالإنترنت يجب الضغط علي Knox manage، ثم الضغط علي الـ 3 علامات الموجودة علي شمال شاشة الجهاز فى الأعلى.

- يتم الضغط علي أول أمر reload device command أكثر من مرة، سوف تظهر رسالة في أسفل الصفحة ثم تختفي يتم الضغط بعد ذلك علي منصة الامتحانات SwiftAssess للتأكد من أنها أصبحت الإصدار 1.8.19 لو كانت غير ذلك نكرر نفس الخطوات مع التأكد من شبكة الإنترنت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.