شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الإثنين 15 يناير .

وتابع: امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد 14 يناير إلي الأربعاء 24 يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6 ، و7 ، و8 يناير 2024 (أعياد الميلاد) ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق (2 ، و3 يناير) ، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .