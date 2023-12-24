شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تعلن حصاد أداء الجامعات التكنولوجية خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، حيث تهدف الجامعات التكنولوجية إلى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنظمها الجامعات.

وأوضح الوزير، أن الدراسة بدأت في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وأوضح الوزير، أن عام 2023 شهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.

وأشار الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى أن الجامعة وقعت 14 بروتوكولًا للتعاون المُشترك خلال عام 2023 مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، كما استلمت أرضًا لاستخدامها كامتداد للجامعة على مساحة 5 فدان، كما أطلقت الجامعة حملتين للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعقدت الجامعة دورة تدريبية للمهارات القيادية لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة الـ ICPC إحدى أكبر وأشهر المسابقات على مستوى العالم في مجال البرمجة، ودورة الصداقة الرياضية للجامعات والمعاهد، ومهرجان إبداع لطلاب الجامعات (الموسم الثاني عشر) في المجالات الثقافية والعلمية والفنية، كما عقدت الجامعة العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية حيث استقبلت الجامعة وفود من (جامعة هولندا، الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني، جامعة استراثكلايد الاسكتلندية، المجلس الثقافي البريطاني، جامعة لينكولن البريطانية، جامعة وجامعة تيانجين الصينية، ووفد من جايكا)، كما حصلت طالبتان من برنامج الأطراف الصناعية والاجهزة التقويمة بالجامعة على بعثة دراسية لجامعة استراثكلايد للحصول على درجتي الليسانس والماجستير، تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعتين.

وأوضح الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن الجامعة حصلت على دعم لـ 7 مشروعات مُتميزة وابتكارية، ومشروع إنشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما وقعت عقدًا لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، وكذلك فازت الجامعة بتأهيل معملي اختبارات الكابلات الكهربائية والإختبارات الميكانيكية للمواد للإعتماد الدولى، كما افتتحت الجامعة وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ودعم ذوى الإعاقة، بالإضافة الى وحدة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الانضمام لتحالف إقليم الدلتا الذي يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من شركاء القطاع الخاص، كما وقعت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية، وكذلك استقبلت الجامعة زيارات تبادلية مع عدد من الشركاء على المستوى الدولي، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والمعسكرات، وتنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب؛ لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الجامعة وقعت اتفاق تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتعاون الدولي وكويكا بقيمة 8 مليون دولار لتعزيز القدرات التعليمية لجامعة بني سويف التكنولوجية، كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات المُختلفة، كما ساهم التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء وتجهيز استوديو الجامعة بالأجهزة والمُعدات لخدمة العملية التعليمية والطلاب، وضمان جودة التعليم، كما تم تجهيز معمل اللغة الكورية لعقد دورات لتعليم اللغة الكورية، مشيرًا إلى أنه تم ضم المجمع التكنولوجي ببني سويف (واحة السيليكون)، حيث تم انتظام الدراسة به هذا العام، كما استحدثت الجامعة العديد من الوحدات مثل وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتأسيس مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وإنشاء وحدة "مبتكر" لدعم الطلاب أصحاب أفكار المشاريع والأبحاث العلمية المختلفة، وتدشين مركز "إبداع" لرعاية الموهوبين والمُبدعين في مختلف الفنون والمجالات.

ولفت الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إلى أن الجامعة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية وإنتاجية على المستوى المحلي، كما وقعت بروتوكولات تعاون دولية مع جامعة كلاوستال الألمانية Technical University of Clausthal، وكذلك شارك الطلاب في العديد من المسابقات وفاز طلاب الجامعة بمسابقة صناع التغيير 2023 بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية علمية، كما صدر أول منتج صديق للبيئة من منتجات الجامعة ضمن مشروع طلابي، كما ساهمت الجامعة في توفير عدة فرص للتدريب الصيفي مع أكثر من 30 جهة في مجال الصناعة والطاقة والخدمات السياحية والفندقية، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في المُلتقى التثقيفي الأول للجامعات التكنولوجية، ومعسكر إعداد القيادات الطلابية التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمُناهضة تعاطي وإدمان المواد المُخدرة.

وأضاف الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية أن الجامعة طرحت برنامج الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، للعام الجامعي 2023-2024 لأول مرة، كما عقدت المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين، واستحدثت العديد من المراكز المتخصصة، مثل (مركز رعاية الموهوبين والنوابغ، وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وحدة حقوق الإنسان، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وحدة القياس والتقويم، مركز دعم وتأهيل ذوي الإعاقة، وحدة إدارة الأزمات والكوارث)، كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون وأبرزها مع (جامعتي جنوب الوادي والأقصر، مكتبة مصر العامة، ومصنع بيدو وغيرها)، وكذلك نظمت أكثر من 30 زيارة علمية للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المُرتبطة بالبرامج الدراسية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات صيفية، كما حصلت الجامعة على مراكز مُتقدمة في مختلف المسابقات التي شاركت فيها، فضلًا عن تنظيم الجامعة تدريبات وورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية، مشيرًا إلى تقديم عدد من الأبحاث العلمية التي نُشرت في عدة مجلات علمية دولية ومحلية، كما نظمت الجامعة عدة مسابقات رياضية واجتماعية وحملات للتبرع بالدم، فضلًا عن المشاركة في عدد من المُلتقيات والمعسكرات الطلابية والمعارض التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن الجامعة أبرمت بروتوكولات تعاون مشترك مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات التعليمية والصناعية الكُبرى، من أبرزها (جامعة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لهيئة العامة لتعليم الكبار، شركة منتورز جيت)، كما نظمت العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، والمشاركة في برنامج تدريب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات الذي عقدته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلاب، فضلًا عن تنظيم دوري لنهائي خماسي كرة القدم للطلاب، وكذلك تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والتدريبات العملية لصقل خبراتهم ومهارات وتزويدهم بالمعارف المختلفة.

وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، إلى أن الجامعة وقعت بروتوكولات تعاون مع (جامعة أسيوط، وجامعة بدر بأسيوط،)، كما تم تنظيم زيارات ميدانية علمية وتدريبات صيفية لعدد من الجهات الصناعية، فضلًا عن المشاركة في العديد من المُلتقيات والمُنتديات والمعارض والمعسكرات الطلابية، كما عقدت الجامعة العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة، وكذلك نظمت الجامعة المُلتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، وبطولة دوري كرة القدم لطلاب الجامعة، وعدة مسابقات رياضية، ومسابقات فنية وثقافية، بالإضافة إلى حصول الجامعة على مراكز مُتقدمة في العديد من المسابقات التي شاركت فيها.

وأوضحت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أن الجامعة وفرت 93 تدريبًا عمليًا بواقع 4100 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة في 23 مؤسسة صناعية وخدمية، ونظمت الجامعة مسابقة "انتج ابتكر" لتشجيع الطلاب علي الابتكار وريادة الأعمال، ومسابقة فنان تكنولوجي لاكتشاف الطلاب الموهوبين في كل المجالات، ووقعت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون، كما استقبلت الجامعة وفودًا من مختلف الجهات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك، كما نظمت الجامعة ندوات تثقيفية وتوعوية وعلمية، ونظمت زيارات ميدانية للمشروعات القومية، وزيارة دار للأيتام، وأطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، بجانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة الجهاز الإداري والطلاب، كما شاركت الجامعة في معسكرات طلابية وورش عمل فنية وثقافية ومسابقات دينية ورياضية، وكذلك تمت إقامة مركز الدعم الطلابي لدعم الطلاب المُغتربين والمُتعثرين دراسيًا واجتماعيًا.

ونوه الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية إلى أن الجامعة وقعت 10 بروتوكولات تعاون مع الجامعات المحيطة بإقليم الدلتا والمؤسسات الصناعية للتعاون في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والصناعية، كما شاركت الجامعة في مهرجان الإبداع (11)، والبرنامج التدريبي لإعداد القادة، ودورة "مشواري"، كما أقيم عدد كبير من المعارض والأنشطة داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات علمية ميدانية للجهات الصناعية لصقل خبرات الطلاب وتعزيز قدراتهم، كما استقبلت الجامعة 49 زيارة مدرسية، وتم تنظيم زيارة لدار الأيتام، وزيادة التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فضلًا عن عقد 15 دورة تدريبية للجهاز الأكاديمي بالجامعة و15 دورة تدريبية للجهاز الإداري بالجامعة، ونشر 6 أبحاث علمية بالمجلات العلمية.

ولفت الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم والمُشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إلى أن الجامعة تضم 3 كليات بـ (القاهرة والفيوم وأسيوط)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة، موضحًا أن الكلية التكنولوجية بالقاهرة نظمت العديد من الفعاليات وورش العمل التدريبية، كما شاركت في الملتقى والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في نسخته الثانية، بينما شاركت الكلية التكنولوجية بالفيوم في معرض EDU TECH ومعرض "القاهرة تبتكر"، ونظمت عدة فعاليات وأنشطة طلابية، فضلًا عن المشاركة في مسابقة "AFRICA TECH CHALLENGE" التي أقيمت في كينيا، وكذلك المشاركة في مسابقة "شباب مصر" الثالثة للمهارات، فضلًا عن تنظيم ندوات ومسابقات رياضية وزيارات ترفيهية، كما شاركت الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار ونظمت تدريبات طلابية وزيارات ميدانية علمية وتدريبية للطلاب ومسابقات رياضية وفنية لاستغلال طاقات الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات التكنولوجية وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والتدريبية لديها، حيث يتم التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المُحيط بهذه الجامعات؛ لزيادة خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الجامعات التكنولوجية أنضمت للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية أصبحت تقدم برامج دراسية حديثة ومُتميزة، بجانب الاهتمام المُتزايد بالتدريبات العملية التطبيقية لصقل خبرات الطلاب وربط المحتوى النظري بالجانب التطبيقي؛ لتأهيل الطلاب حتى يكونوا قادرين على المُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.