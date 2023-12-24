بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 2461 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرر: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عمر محمد محمد المتولي عبد الحميد - وآخرهم إبراهيم إبراهيم أحمد حسب) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1 / عمر محمد محمد المتولي عبد الحميد كندا 18/12/2003 الكندية 2 الطفل/ يوسف محمد محمد المتولي عبد الحميد كندا 6/2/2009 " 3 / شهير ماجد كمال فهيم بطرس كندا 29/8/2001 " 4 / على خالد على منصور هلال الإمارات 6/5/2006 " 5 / رامي رسمي مراد البياضي القاهرة 2/5/1972 " 6 / عمر تامر محمد عادل عبد العزيز محمد على القاهرة 27/10/2003 " 7 / كريم سامح رفعت يواقيم القاهرة 22/5/2005 الأمريكية 8 / ممدوح محمد عبد المنعم حجاج الملاح الإسكندرية 28/2/1995 " 9 / ساهر حاسم حمدي على أمريكا 12/11/1999 .

كما ضمت القائمة :" 10 / فارس محمد محمد أبو العلا مرسى القليوبية 28/6/2002 " 11 / زياد محمد سعد عبد الله متولى البحيرة 15/8/2003 " 12 / سماء حمدي محمود محمد راضي البحيرة 18/12/1995 الهولندية 13 / منى السيد السيد الفضالي الغربية 24/1/1981 " 14 / يسرا محمد محمود أحمد شعبان القاهرة 14/7/1990 الفرنسية 15 / إيهاب عادل السيد حافظ سليمان اللبودي السودان 7/1/1998 السودانية 16 / ديفيد فتحي طنيوس بطرس طنيوس السودان 2/9/1996 " 17 / شرف محمود عبد العليم أحمد حسانين أحمد فلسطين 21/11/1997 الفلسطينية 18 / عبد الحميد نعيم عبد الحميد حسن الشاعر فلسطين 29/4/2005 " 19 / حسين حمدى السيد أبو الخير العراق 24/6/1998 العراقية 20 / عبد الرحمن مجدى فهيم على الزمزمس الإسكندرية 21/2/1999 التركية 21 / إبراهيم إبراهيم أحمد حسب الدقهلية 26/11/1977 الإيطالية.