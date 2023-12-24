مجنون المشاهير في قبضة الداخلية.. تفاصيل تهديد إعلامية وفنانة: معجب بيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة اتهام إعلامية شهيرة أحد الأشخاص بتهديدها بالقتل، وإرسال رسائل سبّ وقذف لها، وطلبت النيابة عرض هاتف المبلغة على خبراء الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتأكد من صحة الواقعة .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه ارتكب الواقعة بقصد لفت انتباهها للتواصل معها، "كنت عايز ألفت انتباهها".

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهم أرسل رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المراسلات المقدمة من المجني عليها تمهيدا لتفريغها وكشف ملابساتها.

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة، ملابسات تعرض إعلامية لسب وقذف وتهديد بالإيذاء على يد طالب.

مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد تلقى بلاغا من إعلامية بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك" لإرساله رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد.

تبين أن طالبا مقيم في سوهاج وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

بفحص هاتفه وجهاز لاب توب تبين إرساله رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الإعلامية للتواصل معه وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.