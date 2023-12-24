لنشرها محتوى خليع.. قرار عاجل من القضاء بشأن راقصة شهيرة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء راقصة شهيرة، متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والخروج على القيم والمبادئ الأسرية للشعب المصري، وممارسة المهنة دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة اعتادت الرقص بملابس خليعة خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز الجنسية وارتدائها بدل رقص شرقي عارية لتُظهر مفاتن جسدها، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة.

ووجهت النيابة العامة، للراقصة تهمة تحصيل أموال دون وجه حق، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والخروج على القيم والمبادئ الأسرية للشعب المصري، وتبين أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

وكشف مصدر أمني أن الراقصة تعمل في الملاهي الليلية، وانتشرت لها عدة فيديوهات خليعة أثناء أداء بعض الرقصات، موضحا أنها سبق اتهامها في ثلاث قضايا من بينهم قضية آداب.

كانت رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المخالفين والمتهمين بنشر محتوى يثير الغرائز الجنسية ونشر الفسق والفجور، ومخالفة الآداب العامة للمجتمع المصري.