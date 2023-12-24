رواية كاذبة كشفتها المباحث.. كواليس سرقة مزرعة جواهرجي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة 3 قطع سلاح من مزرعة مالك محل مجوهرات بالشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغا من مالك محل مشغولات ذهبية يتهم خفيرًا بمزرعته وآخر -يقيمان بمحافظة المنيا- بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية قادها العقيد مروان مشرف مفتش الفرقة من ضبطهما واعترفا بسرقة (بندقية خرطوش – فرد محلى و"طلقتين لذات العيار"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية).

أنكر المتهمان الاستيلاء على المشغولات الذهبية والأموال، واستغلال الأول طبيعة عمله كخفير وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة فاشترك مع الثانى بارتكاب الواقعة، وتصرفا فى المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية (أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها).

بمواجهة المُبلغ أيد ماجاء بأقوال المتهمين وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى خشية مسائلته قانونيا عن تلك الأسلحة، واعترف بحيازتها بقصد الدفاع، وتحرر محضر بالواقعة.