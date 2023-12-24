استدرجوه بإعلان وهمي.. مقتل موظف بطلق ناري في الرأس على يد 5 لصوص في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وسرقته بقنا، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كان مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال (موظف بإحدى شركات البترول - مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق ناري بالرأس وتوفى أثناء إسعافه")، وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفى لشراء سيارة ملاكي وحال استقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة استوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار ناري تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التي أودت بحياته وتمكنوا من الاستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه - 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز) حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها، وقام آخر بانتظار المجني عليه وشقيقه واصطحابهما إلى مكان ارتكاب الواقعة، وقيام باقي المتهمين باستيقافهما وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و5 طلقات)، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - والهاتفين)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.