حاول التهديد بالقفز.. تفاصيل سقوط شاب من الثالث في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في سقوط شاب من شرفة منزله في بولاق الدكرور.

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة الشاب، عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، لمعرفة بسبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وشقيقه "مهتز نفسيًا" داخل الشقة التي يقطن بها في الطابق الثالث.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حاول تهدئة شقيقه وتخويفه، فقام بالتعلق بمنشر الغسيل حتى يرجع شقيقه عن أفعاله، وخلال ذلك انكسر المنشر وسقط المتوفي من الطابق الثالث جثة هامدة.

بداية الواقعة، بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المتوفي وشقيقته، وبمناقشتهما أفادوا بأنهما يقيمان رفقة المتوفي ويقيم شقيقه الآخر "مهتز نفسيا" بمفرده، وخلال تواجدهما بالشقة محل سكنهم اقتحم شقيق المتوفي الشقة وكسر الباب.

خلال محاولات المتوفي تهدئة شقيقه وتخويفه، تعلق بمنشر الغسيل حتى يرجع شقيقه عن أفعاله، وخلال ذلك انكسر المنشر وسقط المتوفي من الطابق الثالث جثة هامدة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.