شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج بطاقات للمواطنين بمنازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (11481) بطاقة رقم قومى، و24009 مصدراً مميكناً.

ونجحت الجهود في استخراج وتوصيل 259 بطاقة رقم قومى 207 مصدراً مميكناً، كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات ل18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل415 من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.