شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "كن منتجا" لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة إيمان كريم رئيسة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فعاليات إطلاق مبادرة "كن منتجا"، وكذلك توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس وإحدى المؤسسات لذوى الإعاقة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتأتى المبادرة بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا، ومنحهم فرصة للمساهمة فى الاقتصاد القومى ورفع الإنتاجية لديهم وتحقيق دخلاً مناسبا لهم يساعدهم فى إدارة الاستثمارات والمدخرات الخاصة بهم، بهدف رفع مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم وأسرهم عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادى والشمول المالى.

وسيشهد إطلاق المبادرة تكريم عدد من النماذج الملهمة من شباب ذوى الإعاقة ومناقشة أهم التحديات التى تواجههم فى ممارسة الحق فى العمل، من بين هذه النماذج إسراء إسماعيل مصورة فوتوغرافية كفيفة، وإسراء البابلى طبيبة أسنان من ذوى الإعاقة السمعية، وغيرهم من النماذج الملهمة .