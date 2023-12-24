شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات التيرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2024/2023 وتوفير المناخ الملائم للطلاب للتسهيل عليهم، مؤكدًا على ضرورة التأكد من كفاءة الفصول واللجان الامتحانية وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.
أولًا: المرحلة الابتدائية
الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.
الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024 .
ثانيًا: المرحلة الإعدادية:
الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .
الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.
أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي
الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
وأوضحت محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2 ، 3 ، 4 يناير 2024.
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