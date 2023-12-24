شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاون فى الأنشطة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد المرافق له لبحث افاق التعاون المشترك.

وأشار القصير إلى توافق الرؤي بين القيادة السياسية بالبلدين في القضايا الإقليمية والدولية والسعي نحو تعزيز علاقات التعاون علي كافة الأصعدة وفي جميع المجالات وخاصة الزراعة ، الأمر الذي انعكس جليا في تبادل الزيارات بين الجانبين، مشيرًا الى أنه زيارة وزير الزراعة الصيني للقاهرة أغسطس الماضي للتوقيع علي خطة عمل للتعاون الزراعي بين البلدين للأعوام 2024 - 2025 ، وتلها زيارة نائب الإدارة العامة للجمارك الصينية في شهر سبتمبر حيث تم التوقيع علي مذكرة التفاهم الخاصة بتصدير المانجو المصري الى الصين.

كما أشار القصير إلى زيارته الاخيرة الى الصين للمشاركة فى المنتدى الصيني الافريقي في نوفمبر الماضي بمقاطعة هاينان الصينية والذي كان محور اهتمامه قضايا الامن الغذائي وتاثيراتها ، بالاضافة إلي تكليف وفدا فنيا مصريا بزيارة الصين للمشاركة في المنتدي الدولي حول صحة التربة،مشيراً الى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين بغرض تفعيل التعاون الثنائي.

وأكد القصير أن التعاون الزراعي بين البلدين يشمل مجالات زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الارز الصينية الاكثر ملائمة للظروف المصرية والتعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي في ضوء الخبرة الكبيرة لدي مقاطعة سيتشوان الصينية في هذا المجال.

كمأ أشار القصير الى المشروعات التي يتم التباحث بشأنها بين الجانبين حاليا والتي من بينها انشاء مركز التميز لانتاج الارز الهجين العالي الانتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر لتقديم الخبرات الصينية لمصر ودول المنطقة العربية والإفريقية.

وأكد القصير على أهمية الارتقاء بميزان التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بمستوي العلاقات التي تجمع البلدين.

ومن ناحيته أعرب هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة وعلي توافق رؤياه مع رؤية وزير الزراعة المصري من حيث أهمية العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين وخاصة في مجال الزراعة، مشيرًا إلى ما تتمتع به مقاطعة سيتشوان من نمو اقتصادي وتجاري وزراعي كبير والذي جاء نتيجة لكونها مقاطعة زراعية كبري بالصين مؤكدا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة بالمقاطعة نظرا لاعتماد المقاطعة للتقنيات الزراعية الحديثة واهتمامها بمجال البحث العلمي من خلال جامعاتها ومعاهدها البحثية متمنيا أن تحقق زيارته لمصر زيادة في هذا التعاون وتدعيما لمبادرة الحزام والطريق.

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصرى في ضوء جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.