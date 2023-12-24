شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال التشطيبات بمحطات ومسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور توضح أعمال تشطيبات محطات ومسار، مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، من العاصمة لمحطة المشير، ضمن الخط الممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.
ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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