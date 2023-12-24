شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال التشطيبات بمحطات ومسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور توضح أعمال تشطيبات محطات ومسار، مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، من العاصمة لمحطة المشير، ضمن الخط الممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.

ويمتد مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.