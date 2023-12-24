شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع ممثلى البنك الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
1- استعراض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك .
2- تم التأكيد على أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ.
3- التعاون في تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي وآليات التمويل للأعمال اللازمة
4- التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتحسين أداء المنظومة المائية وتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل الانبعاثات.
5- دعم البنك للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
6 - التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع.
7 - الدعم الفنى لتطوير منظومة توزيع المياه بالتحول لإستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية خاصة بوابات أفمام الترع.
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