شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع ممثلى البنك الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية . ‏‎1- استعراض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك . ‏2‎- تم التأكيد على أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ. ‏3‎- التعاون في تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي وآليات التمويل للأعمال اللازمة ‏4‎- التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتحسين أداء المنظومة المائية وتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل الانبعاثات. ‏5‎- دعم البنك للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة. ‏6 ‎- التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع. ‏7 ‎- الدعم الفنى لتطوير منظومة توزيع المياه بالتحول لإستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية خاصة بوابات أفمام الترع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز