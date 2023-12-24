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تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع ممثلى البنك الأوروبى

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية .

 

‏‎1- استعراض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك .

 

‏2‎- تم التأكيد على أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ.

‏3‎- التعاون في تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي وآليات التمويل للأعمال اللازمة 

‏4‎- التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتحسين أداء المنظومة المائية وتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل الانبعاثات. 

‏5‎- دعم البنك للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.

‏6 ‎- التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع.

‏7 ‎- الدعم الفنى لتطوير منظومة توزيع المياه بالتحول لإستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية خاصة بوابات أفمام الترع.

 

 

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