شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب خامسة ابتدائى بالجيزة بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، لتبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بالجيزة بعد التعديل.

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول، والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2024/2023 وتوفير المناخ الملائم للطلاب للتسهيل عليهم، مؤكدًا على ضرورة التأكد من كفاءة الفصول واللجان الامتحانية وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.