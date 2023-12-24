الأكاديمية المهنية للمعلمين تحدد تعليمات تسجيل استمارة الحصول على شهادة الصلاحية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات تسجيل الحصول على شهادة الصلاحية للترقي للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية، وذلك في إطار ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة كالتالى:

- المعلم : مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من خلال وبعد الانتهاء الدخول على موقع كادر المعلم وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ إجراءات التقييمات الكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار ، حيث يتاح له الكترونيا رؤية حركة تنفيذ إجراءات تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته .

- لجنة تقييم ملف الإنجاز: تشكل لجنة ثلاثية التقييم بنود الاستمارة تتكون من مدير المنطقة الأزهرية ، وموجه عام المادة وعضو قانوني وهي مسئولة مسئولية كاملة عن تقييم ملف إنجازhttp://academy.emis.gov.eg/alazhar المعلم إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم من طبقا لما .

- مسئول الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة الأزهرية أو من يحل محله ما بكلفة الأزهر الشريف مسئول مسئولية كاملة عن :

- إتاحة دخول دخول شيخ المعهد الأزهري ، وكذلك الموجه الفني ، إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين.

- إتاحة تقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا للسادة الموجهين وشيوخ المعاهد http://academy.emis.gov.eg/alazhar/ عبر موقع بيانات كادر المعلم والتأكد من تسجيل التقييمات ، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالإنتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا .

استمارات تقييم أداء المعلم

- ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم اعتمادهم من شيخ المعهد والموجه كلا فيما يخصه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والخلق وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة .

- شاغلي وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون : وظائف الإدارة المدرسية ، ووظائف التوجيه الفني ، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية ، ومديري ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديرهم المباشر بديلا عن مدير المدرسة ، ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أو الموجه العام المختص بحسب الأحوال عن آخر عام قام به بأعمال التدريس .

- تسجيل آخر تقريرين كفاية إلكترونيا للمعلمين المرشحين للترقي في المدرسة.

- تسجيل استيفاء موقف قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وتخفض سنة للحاصل على درجة الماجستير ، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراه.

- مدير المنطقة الأزهرية : مسئول مسئولية كاملة عن التأكد من إنتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيا الواقعة في نطاق المنطقة الأزهرية قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة ، ويرسل تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيلاء ملفات الترقي إلكترونيا في نطاق كل منطقة أزهرية إلى وكيل الأزهر .

- التوجيه نحو التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على جميع المناطق الأزهرية وكذلك على بوابة الأزهر الشريف بالتعليمات والإجراءات المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، وكذلك كافة شيوخ المعاهد والتوجيه الفني بسرعة تنفيذ ما ورد بعاليه في حدود مسئولياتهم المحددة بعاليه خلال المدة الزمنية المعلن عنها.