وزير الزراعة يؤكد توافق الرؤي بين القيادة السياسية بمصر والصين في القضايا الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توافق الرؤي بين القيادة السياسية بمصر والصين في القضايا الإقليمية والدولية والسعي نحو تعزيز علاقات التعاون على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، وخاصة الزراعة، الأمر الذي انعكس جليا في تبادل الزيارات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة اليوم الأحد مع هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وقال القصير إن القاهرة استقبلت وزير الزراعة الصيني في أغسطس الماضي للتوقيع على خطة عمل للتعاون الزراعي بين البلدين للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥، تلتها زيارة نائب الإدارة العامة للجمارك الصينية في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم التوقيع علي مذكرة التفاهم الخاصة بتصدير المانجو المصري إلى الصين.

وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة للصين للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي في نوفمبر الماضي بمقاطعة هاينان الصينية، والذي كان محور اهتمامه قضايا الأمن الغذائي وتأثيراتها، بالاضافة إلى تكليف وفد فني مصري بزيارة الصين للمشاركة في المنتدى الدولي حول صحة التربة.. لافتا إلى عقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين بغرض تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد القصير أن التعاون الزراعي بين البلدين يشمل مجالات زراعة أصناف الارز المقاوم للملوحة والجفاف من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملاءمة للظروف المصرية والتعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي في ضوء الخبرة الكبيرة لدي مقاطعة سيتشوان الصينية في هذا المجال.

كما أشار إلى المشروعات التي يتم التباحث بشأنها بين الجانبين حاليا والتي من بينها إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر لتقديم الخبرات الصينية لمصر ودول المنطقة العربية والأفريقية.

وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بالتعاون مع مقاطعة سيتشوان في تلك المجالات.

أما فيما يتعلق بمجال التبادل التجاري الزراعي، فقد أكد السيد القصير" أهمية الارتقاء بميزان التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين.

من جهته، أكد نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية توافق رؤياه مع رؤية وزير الزراعة المصري من حيث أهمية العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين وخاصة في مجال الزراعة.. مشيرا إلى ما تتمتع به مقاطعة سيتشوان من نمو اقتصادي وتجاري وزراعي كبير والذي جاء نتيجة لكونها مقاطعة زراعية كبري بالصين.

كما أكد على التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة بالمقاطعة نظرا لاعتماد المقاطعة للتقنيات الزراعية الحديثة واهتمامها بمجال البحث العلمي من خلال جامعاتها ومعاهدها البحثية.. متمنيا أن تحقق زيارته لمصر زيادة في هذا التعاون وتدعيما لمبادرة الحزام والطريق.

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان على تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصرى في ضوء جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الزراعة، ومن الجانب الصيني رئيس أكاديمية البحوث الزراعية بمقاطعة سيتشوان ونائب مدير قطاع الزراعى هناك وعدد من مسئولي السفارة الصينية بالقاهرة.