شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية فى غزة لـ103 صحفيين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد، ارتفاع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي إلى 103 صحفيين وصحفيات منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع، وذلك بعد ارتقاء الزميلين محمد الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف.

ونشر المكتب الإعلامي أسماء الصحفيين الفلسطينيين الذي استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي وهم الشهيد الصحفي محمد الصالحي، ابراهيم لافى، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب ، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي .

وسجل مكتب الاعلام في غزة استشهاد خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني ، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر

ووثق السلطات الفلسطينية في غزة استشهاد الصحفيين أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، امل زهد، مصعب عاشورـ نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة

وأعلن الاعلام الحكومي في غزة استشهاد الصحفيين عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عيّاد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد نصر ابو هويدي، أحمد المدهون، محمد الزيتونية، محمد عبد الخالق العف.



استشهاد 103 صحفي فلسطيني في غزة



شهداء الصحافة في غزة



شهداء الصحافة الفلسطينية على يد الاحتلال الاسرائيلي



شهداء الصحافة في حرب غزة