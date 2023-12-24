شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.

وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.