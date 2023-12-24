شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بكل أنحاء الجمهورية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الأسبوعية لحالة الطقس من الأحد 24 ديسمبر إلى السبت 30 ديسمبر 2023، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء- السبت ) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع خلال هذه الفترة طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين) - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة الى متوسطة أيام (الأحد) - الأربعاء الخميس - الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة يومى ( الأربعاء (الخميس) الى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا نشاط رياح أيام ( الثلاثاء - الأربعاء - الخميس) علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

والملاحة البحرية: البحر المتوسط : معتدل

والبحر الأحمر : معتدل