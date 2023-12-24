شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أسنان: استخدام حشوات نانونية من السيراميك لعلاج الجذور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة استشارى طب الأسنان بالإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، أن هناك مواد جديدة لعلاج الحالات المعقدة من الجذور باستخدام النانو تكنولوجى في الأسنان، باستخدام مواد صغيرة جدا من السراميك والتي تستخدم في حشوات علاج الجذور.



خلال الملتقى

وأضاف، في تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، أن هناك مميزات لهذه الحشوات، والتي تتمثل بزيادة قدرتها في الحفاظ على طبقة العاج في جذور الأسنان مما يمنحها القوة والسمك، مشيرا إلى أن هذه الحشوات تحافظ على سمك طبقة العاج الموجودة في جذور الأسنان وعلى قوتها، موضحا أن هذه الحشوات تساعد على صحة القنوات العصبية ضد أى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مؤكدا أنه في تخصص علاج اللثة وزراعة الأسنان تم فهناك طرق جديدة متطورة تم إدخاله حديثا في تكنولوجيا زراعة الأسنان بحيث يتم زراعة الاسنان بكل سهولة وبدون ألم وبنسب نجاح مرتفعة.

جاء ذلك خلال الملتقى العلمى الثانى لنقابة أطباء أسنان القاهرة، والذى عقد بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهنى والطبى التابعة لوزارة الصحة ، على مدى يومين بحضور أكثر من 200 طبيب أسنان تمثل أطباء الاسنان بمختلف الجامعات المصرية ومديرية الصحة وهيئة التأمين الصحى، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور وليد حسن نقيب أطباء اسنان القاهرة استشارى طب الأسنان بالإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، انه تم عقد جلسات علمية ونقاشية في عدد من تخصصات طب الأسنان بداية من أساسيات طب الأسنان وحتى الحالات المتقدمة التي تتطلب مهارات خاصة، وتم نقل خبرات المحاضرين وأطباء الأسنان لرفع كفاءتهم العلمية والعملية، والتي تنعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، كما تم استعراض الجديد في تخصص علاج الجذور وكيفية علاج الحالات المعقدة وكذلك كيفية علاج مشاكل مفصل الفك.