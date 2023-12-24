شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة بيطرية لعلاج الماشية بمحافظة مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مرسى مطروح، قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول بقرية الجلالة بمدينة الضبعة، حيث تم تجريع ورش 2400 رأس أغنام وماعز، لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

كما تم تحصين 500 رأس ضد الحمي القلاعية وتم ترقيم وتسجيل 500 رأس أغنام، كما تم علاج 500 رأس من الحيوانات كحالات علاجية ضد الأمراض الباطنة بإجمالي 3900 رأس.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.