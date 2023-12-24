شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا 10 جنود للاحتلال داخل مبنى في جحر الديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، عن استهدافهم لـ 10 من جنود دولة الاحتلال الإسرائيلي، داخل مبنى من جحر الديك بقطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت قبل قليل عن قنص 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم برتبة رائد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.