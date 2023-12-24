شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القيادة اليمنى يشيد بموقف مصر المشرف مع اليمنيين فى مختلف المراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلاده، وبموقف مصر المشرف إلى جانب الشعب اليمنى ونظامه الجمهورى فى مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية فى اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بالسفير المصرى لدى اليمن أحمد فاروق، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الوضع اليمني، والمساعى الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود السعودية وسلطنة عمان، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

ونقل السفير أحمد تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور العليمى وتمنياته للشعب اليمنى بالأمن والاستقرار والسلام، فيما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى السفير المصرى نقل تهانيه للرئيس السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتمنياته له بالتوفيق والسداد فى مهامه الوطنية، وموفور الصحة والسعادة وللشعب المصرى الشقيق كل التقدم والرخاء فى ظل قيادته الحكيمة.

وأكد العليمى تعاطى المجلس والحكومة مع كافة المبادرات التى من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، مشيدا بجهود السعودية من أجل وقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية فى اليمن.