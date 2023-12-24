شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت نتائج البطولة عن:
** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طلبة:
- المركز آلأول: أحمد محمد أحمد (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثاني: علي حسام علي (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثالث: عبد الرحمن عطيه (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثالث مكرر: محمد أسامه بدر (الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)
** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طالبات:
- المركز الأول: جنى أشرف (جامعة حلوان)
- المركز الثاني: بونيتا جورج (جامعة السلام)
- المركز الثالث: سمية حمادة (جامعة السلام)
- المركز الثالث مكرر: ميرنا محمد (جامعة حلوان)
** نتائج بطولة البلياردو سنوكر طلبة:
- المركز الأول: عمر رامي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)
- المركز الثاني: محمد حسام (التعليم العالي)
- المركز الثالث: جون كمال (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)
- المركز الثالث مكرر: عبد الله جمال (التعليم العالي)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز