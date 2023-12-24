شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وأمطار خفيفة بالسواحل والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.

الرئيس السيسى يتابع مع مدبولى ومعيط مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة.. ويوجه بتحسين مؤشرات الموازنة وخفض العجزوتكثيف العمل بالمشروعات

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد غداً

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

أكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير المقبل، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة " البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أي لبس أو غموض خاصة في الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به. أعلنت محافظة القاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2024/2023، كما كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة في بيان لها، إلى أنه مراعاة لأعياد الأخوة الأقباط، وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير. إعلان مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى القاهرة.. وتعديل الموعد بالجيزة أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه . تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 166 فلسطينيا وإصابة 384 آخرين خلال الـ 24 ساعة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. وأشارت الصحة الفلسطينية في بيانها إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20.424 شهيد و 54.036 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. استشهاد 166 فلسطينيا وإصابة 384 آخرين.. وعدد شهداء غزة يصل لـ 20424 شبورة كثيفة غدا وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وصياغتها واضحة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ارتفاعا بحولى 20 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيها وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3486 جنيها. عيار 21 يسجل 3050 جنيها. عيار 18 يسجل 2614 جنيها. عيار 14 يسجل 2033 جنيها. الجنيه الذهب 24400 جنيها.

جهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى. الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربىوزير الرى: تحرير محاضر تبديد مياه للأراضى المزروعة أرز بالمخالفةأسعار الذهب اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.. الجرام يسجل 3050 جنيها