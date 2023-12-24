المستشار عادل عزب يفتتح مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية.

يُعد افتتاح مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي.

رافق المستشار رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة.

وصرح المستشار عادل عزب – رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح أن مجلس الدولة يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها.

وقال عزب إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.