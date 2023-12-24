أخبار مصر

"إصابة 14 شخص".. تصادم ميكروباص وميني باص بمحور زايد بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وقع حادث مروري مروع بين ميكروباص وسيارة ميني باص، على طريق محور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.

مباشرة انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الإحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة، وإزالة آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص وميني باص" بمحور بن زايد الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا