"إصابة 14 شخص".. تصادم ميكروباص وميني باص بمحور زايد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وقع حادث مروري مروع بين ميكروباص وسيارة ميني باص، على طريق محور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.

مباشرة انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الإحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة، وإزالة آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص وميني باص" بمحور بن زايد الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.