أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- إسلام فاروق:

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بلإضافة إلى لغة الإشارة.

يستقبل رئيس الأساقفة بعد قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات حيث تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك خلال الأيام الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.